إندبندنت: الأردن قد يطلب من أمريكا تأمين مناطق عازلة جنوب سوريا

ذكرت صحيفة “إندبندنت عربي” نقلاً عن مصادر “لم تسمها”، أن الأردن قد يطلب من الجانبين الأمريكي والروسي في المستقبل، تأمين مناطق عازلة ضمن المناطق الحدودية مع سوريا في حال استمر تهريب المخدرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير صحفية أمريكية تحدثت عن احتمال مشاركة الولايات المتحدة مع الأردن في حربه ضد المخدرات، لكن تحت مظلة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، خصوصاً مع رصد الجيش الأردني أكثر من 160 شبكة في سوريا تعمل على تهريب المخدرات إلى دول الجوار.

وقال المتخصص في الشأن العسكري اللواء السابق في الجيش الأردني مأمون أبو نوار للصحيفة، إن وجود مشاركة فعلية للقوات الأمريكية في الحرب ضد تهريب المخدرات عبر قاعدة “التنف” الموجودة على الأرض السورية، يمكن أن يسهم في ضربات استباقية استخبارية.

وفسر أبو نوار إلى أن مشاركة أمريكا في حرب بلاده ضد تهريب المخدرات يأتي امتداداً لاتفاق الدفاع المشترك بين واشنطن وعمان الذي وُقّع عام 2021، وينصّ على وجود قوات أمريكية على الأراضي الأردنية بهدف مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وتعزيز استقرار هذا البلد العربي.

وأردف أن “القوات الأميركية في الأردن موجودة في 12 قاعدة عسكرية، لكن أعتقد بأن مشاركة واشنطن في الحرب على الإرهاب والمخدرات ستكون من خلال تقديم معدّات متطورة للكشف المبكر عن شبكات التهريب وأدواتها، خاصة الطائرات المسيّرة والسيطرة عليها، إضافة إلى تدريبات وتمويلات مالية، أما توجيه ضربة عسكرية مباشرة، فهو مستبعد بسبب الوجود الإيراني وتعقيدات المشهد السوري”.