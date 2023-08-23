23-08-2023
اكتشاف عائلة متوفاة منذ 3 أيام في منزلها بدمشق
أكدت مصادر أهلية في حي التضامن بدمشق وفاة عائلة مكونة من 4 أشخاص في منزلهم لأسباب ما تزال مجهولة حتى الآن، وقد حضرت الطبابة الشرعية والجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الحادثة.
وبحسب المصادر، حصلت حادثة الوفاة قبل 3 أيام دون أن يعلم أحد بذلك، ولكن تنبّه الجوار اليوم إلى رائحة غريبة في المبنى، فتم إبلاغ الشرطة.
مصدر في شرطة دمشق، أكد أن العائلة التي عُثر على أفرادها الأربعة متوفين في حي التضامن، مؤلفة من أب وأم وابنتين قاصرتين والتحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الوفاة.
إضافة تعليق جديد