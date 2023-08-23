السورية للتجارة: ليتر "زيت قلي" لكل مواطن

تشهد الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار مادة الزيت النباتي، وسط غياب المادة في كثير من المحال، حيث وصل سعر ليتر الزيت النباتي نوع وسط إلى 31 ألف ليرة مع بداية الأسبوع الحالي.

وقال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع، إن المؤسسة بصدد طرح مادة الزيت النباتي على البطاقة الالكترونية على السعر القديم 20 ألف ليرة وذلك ضمن الكميات المتوفرة حالياً لدى المؤسسة وبمقدار ليتر لكل بطاقة.

وأشار إلى أن المؤسسة لم ترفع أي سعر أي مادة كانت موجودة لديها في الصالات قبل الارتفاع الاخير على السلع.

ولفت إلى العمل بشكل مستمر لتوفير المواد والسلع الغذائية وكذلك الخضار والفواكه واللحوم بأسعار أقل من السوق بنسب جيدة ولكن لضمان توفير المواد ضمن الصالات عند شراء مواد جديدة تضطر المؤسسة لرفع السعر نتيجة ارتفاع سعرها لدى المورد.

الأمر يضع المؤسسة أمام خيارين بحسب هزاع؛ إما عدم توفير المادة أو رفع سعرها بمقدار معين لكن الحرص والتوجيهات دائماً بأن تكون الأسعار أقل من السوق وهذا ما جعل إقبال المواطنين ومبيعات المؤسسة كبيرين خلال الفترة الماضية.

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