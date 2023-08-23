31 ألف شركة جديدة في الاقتصاد المصري وقطاع الخدمات على رأس القائمة

وصل عدد الشركات التي تم تأسيسها في الاقتصاد المصري طبقاً لقوانين الاستثمار إلى 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2 بالمائة.



وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3 بالمائة.

المصريون أولاً ثم العرب والأجانب

واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه خلال عام 2021/ 2022 بنسبة 92.8 بالمائة من إجمالي رأس المال، يليهم العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه وبنسبة 4.5 بالمائة وأخيراً الأجانب 3.2 مليار جنيه وبنسبة 2.7 بالمائة.

الأولوية القطاعية

وجاء قطاع الخدمات على رأس قائمة أعلى القطاعات التي أسست فيها شركات خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد الشركات الإنشائية 17.1 ألف شركة، يليه قطاع الصناعة 5.2 ألف شركة.



ثم جاء قطاع الصناعات الإنشائية 4.4 ألف شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2.4 ألف شركة، ثم قطاع الزراعة 1.5 ألف شركة، ثم قطاع السياحة 496 شركة، وأخيراً قطاع التمويلية 27 شركة.



أولوية رأس المال



استحوذ قطاع الصناعات الإنشائية على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه.



ثم جاء قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه، وأخيراً قطاع التمويلية 1.4 مليار جنيه.