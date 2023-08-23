دراسة لإقرار زيادة رواتب جديدة بنسبة 50%
ذكرت مصادر في وزارة المالية، أن الحكومة تدرس، إقرار زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50% هذه المرة.
وقالت المصادر إن الدراسة الجديدة جاءت بسبب حالة "عدم الرضى" الشعبي عن حجم الزيادة السابقة، في ظل رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية، وما تبعها من ارتفاع جنوني في الأسعار.
ولم تحدد المصادر موعد إقرار الزيادة الجديدة، لكنها قالت إنها قد تكون قريبة، نظراً لأن ارتفاع الأسعار الأخير قد امتص الزيادة السابقة.
وكان الرئيس الأسد، أصدر يوم الأربعاء الماضي، مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
كما أصدر الأسد مرسوماً تشريعياً آخر ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.
وعقب المرسوم الرئاسي بزيادة الرواتب، أعلنت الحكومة السورية، رفع الدعم عن المحروقات، والتي تشمل المازوت والبنزين والغاز، ما تسبب بحالة من الصدمة والغضب بين السوريين.
ووفق القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، فقد أصبح سعر مادة المازوت المقدمة للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.
كما أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من "الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية" 8000 ليرة سورية للتر الواحد.
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