طن كسبة الصويا في لبنان بنحو 5.6 ملايين وفي سورية 12.5 مليوناً ..لا علاقة لزيادة الرواتب بارتفاع أسعار الفروج

في ظل موجة الحر الشديدة التي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الفروج، وبسبب قلة الطلب عليه نتيجة ضعف القوة الشرائية، من المفترض أن ينخفض سعره في السوق، لكن ما جرى هو العكس تماماً، فقد حلقت أسعاره مجدداً خصوصاً بعد صدور قرار رفع الأجور والرواتب حيث تراوح سعر كيلو الشرحات مابين 55 و60 ألف ليرة والسودة لحدود 35 ألف ليرة والكستا لحدود 38 ألف ليرة والفروج الحي لحدود 25 ألف ليرة، فهل لجأ أصحاب المحال لرفع السعر أسوة ببقية الفعاليات التجارية؟

عضو لجنة مربي الدواجن مازن مارديني بين أنه لا علاقة لزيادة الرواتب والأجور برفع أسعار الفروج وأجزائه خلال اليومين الماضيين، موضحاً أن السبب قلة العرض نتيجة استمرار خروج المربين عن المهنة، إذ لا يمر يوم إلا ويخرج مرب على الأقل عن التربية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف الجنوني والذي يرتبط بشكل مباشر بسعر الصرف إضافة لازدياد حالات النفوق بين الفروج والدجاج البياض، مشيراً إلى أنه نتيجة لإحجام المربين عن التربية وعدم القدرة على التربية في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يعاني منها قطاع الدواجن يباع اليوم بيض التفقيس كبيض مائدة.

وأكد أن نسبة النفوق في الفروج وصلت اليوم لحدود 50 بالمئة بالنسبة للفروج و25 بالمئة بالنسبة للدجاج البياض وتوجد صور وإثباتات، حتى إنها وصلت لنسبة 100 بالمئة في إحدى المداجن، متوقعاً أن يستمر سعر الفروج والبيض في الارتفاع أكثر خلال الفترة القادمة إذا لم يتم إيجاد حل للأزمات التي يمر بها مربو الدواجن.

وأكد مارديني أنه لا يوجد دعم لمربي الدواجن بالأعلاف أبداً إذ إن المؤسسة العامة للأعلاف تمتنع عن بيع الذرة الصفراء وكسبة الصويا لمربي الدواجن منذ أشهر حتى إنها توقفت منذ نحو الشهر عن البيع للمؤسسة العامة للدواجن على الرغم من توافر جميع المواد العلفية لدى المؤسسة وأسباب عدم قيامها بالبيع غير معروفة.

وبخصوص توزيع المازوت الزراعي للمربين أكد عضو لجنة مربي الدواجن أن سعر مبيع المادة يختلف بين محافظات وأخرى، لافتاً إلى أن المادة تباع للمربين الموجودين في محافظة ريف دمشق والذين لديهم ترخيص بسعر 8200 ليرة لليتر الواحد في حين أنها تباع للمربين في المحافظات الأخرى بالسعر المدعوم أي بسعر 2000 ليرة لليتر الواحد، موضحاً أن المربين في ريف دمشق طالبوا محافظ ريف دمشق ببيع الليتر بالسعر المدعوم أسوة ببقية المحافظات لكن رده كان بأننا نبيعكم المازوت بسعر أعلى من بقية المحافظات بسبب عدم قيامكم بتخفيض أسعار الفروج والبيض.

وبين مارديني أن سعر الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا في سورية أعلى من لبنان بنسبة تتجاوز 100 بالمئة واكثر إذ إن سعر طن كسبة الصويا اليوم في لبنان من النوع الأول واصل إلى المدجنة بحدود 5.6 ملايين ليرة في حين أن سعره في سورية وصل لحدود 12.5 مليوناً كما أن سعر طن الذرة الصفراء في لبنان يقرب من 1.7 مليون في حين أنه يباع في سورية بسعر 6.5 ملايين ليرة

الوطن