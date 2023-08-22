صناعي يقترح إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية

ابراهيم مخلص الجهني:

طالب الصناعي عاطف طيفور بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية للنهوض وتجاوز الأزمة المعيشية والاقتصادية وارتفاع الأسعار وسعر الصرف. مبيناً أن الاستنفار الاقتصادي يمنح مرونة في إصدار قرارات استثنائية للنهوض بوقت قياسي وملموس وبشكل يومي.

حالة الطوارئ



وأشار طيفور أن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية تمنح الحكومة مرونة بتجاوز الروتين الإداري والتفاعل الفوري مع الحدث الاقتصادي بشكل آني. مما ينعكس على سرعة الاستجابة للأسواق بكافة القطاعات وأهمها الأسعار والتضخم وسعر الصرف. منوهاً إلى ضرورة إعادة هيكلة الموازنة بشكل استثنائي ومؤقت لتوجيه دفة الموازنات الاستثمارية والتنموية إلى دعم سعر الصرف والتضخم.

وأضاف طيفور أن دعم المدخلات اثبت فشلاً بالأزمات وانقطاع سلسلة التوريدات. مما ينعكس على عجز بتوزيع المخصصات ومستلزمات الإنتاج. والتوجه لدعم المخرجات هو الحل لمكافحة الهدر والفساد، وللحفاظ على حقوق الفلاح والأرباح وللحفاظ على الرقعة الجغرافية الزراعية. وأبسط مثال للتوضيح هو شراء القمح والقطن والشوندر وغيرها من الفلاح بالسعر العالمي ونسب الحوافز. وتوفير القروض اللازمة لشراء مستلزمات الزراعة بالسعر الرائج من الأسواق.

إعادة الهيكلة



وأوضح الصناعي عاطف طيفور أن إعادة هيكلة دليل المستوردات ضرورة لتخفيض نسبة استنزاف القطع للحد الأدنى وتخصيص الأولوية ليس فقط للمواد الإنتاجية والغذائية. وإنما رفع نسبة عرضها بالأسواق للقمة لتخفيض أسعارها، والسماح لجميع المستوردين المتعاقدين مع شركات القطاع العام بعقود التشغيل للغير باستيراد المادة الأولوية. واعتمادهم مستوردين صناعيين وليس تجار. مؤكداً على ضرورة إعطاء فرصة للفعاليات الاقتصادية بتنفيذ التوصيات مشروطة ببنود لتوفير المواد بالسعر والكم المطلوب.

داعياً لعقد مؤتمر اقتصادي شامل يتضمن جميع الفئات الاقتصادية وإصدار توصيات وتحويلها لجدول أعمال. فالعالم يجني المال دون الاقتراب من الفقير، والضريبة الغير مباشرة وvip علم اقتصادي يستهدف الطبقة الثرية التي تفتخر بدفع هذه الرفاهية.

نقاط غير واضحة



وفي تعقيبه على مقترح إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية قال الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش إن بعض نقاط المقترح غير واضحة وتستخدم تعابير ومفاهيم لاتزال مبهمة. والمفروض تقديم برنامج واضح للعمل يرفق مع هذا المقترح.

مشيراً إلى أن حالة الطوارئ الاقتصادية يجب أن تكون معلنة أو على الأقل.