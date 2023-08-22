مجهولون يهاجمون رتلا من ميليشيا قسد الإنفصالية

شن مجهولون هجوما على رتل للمسلحين الموالين للجيش الأميركي قرب أكبر قواعده اللاشرعية في حقول النفط شرقي سوريا ، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين .

واستهدف مجهولون رتلا عسكريا لقوات مليشيا “قسد” الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي بالقرب من حقل العمر النفطي أحد أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية شرقي سوريا.

كما أوضحت مصادر محلية أن رتلا عسكريا لقوات “قسد” الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي تعرض إلى هجوم عنيف بقذائف “الأر بي جي” والأسلحة الرشاشة مما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين خلال الهجوم الذي تلاه استنفار كبير لقوات الاحتلال الأمريكي في محيط حقل العمر النفطي ونشر للقوات في المنطقة بحثا عن الفاعلين الذين نفذوا الهجوم ولاذوا بالفرار.

وحلق الطيران المروحي التابع للاحتلال الأمريكي على علو منخفض فوق بلدات ذيبان و الشحيل المحيطة بمكان الهجوم لعدة ساعات .

وفي الغضون، قام مجهولون بالهجوم على أحد الحواجز العسكرية للعناصر الموالية للقوات الأمريكية المنتشرة في بلدة الشحيل في ريف ديرالزور الشرقي بالأسلحة الرشاشة دون وجود أي إصابات .

كما شهد ريف دير الزور الشرقي اشتباكات بين عناصر موالية لقوات الاحتلال الأمريكي وما يسمى المجلس العسكري بدير الزور مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المشفى ودارت الاشتباكات في منطقة المعامل بالقرب من حقل “كونيكو” النفطي الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور .

وتشهد المنطقة سيطرة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي على أكبر حقول النفط في شرقي سورية حقل العمر النفطي وحقل “كونيكو” للغاز الطبيعي وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها بنقل النفط وسرقته عن طريق المعابر البرية الغير شرعية إلى العراق .