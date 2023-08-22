محاولة تحرش لمقاتلة “إف-35” أمريكية بمقاتلة “سو-35” روسية 

اقتربت طائرة تابعة لقوات التحالف الدولي من طراز F35 بشكل خطير من طائرة روسية طراز سوخوي 35 ، وفقاً لما أعلنه نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت..

وأكد كوليت، أن الطيارين الروس، الذين أظهروا احترافية عالية في التعامل مع هذا الموقف، اتخذوا الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام مع طائرة “التحالف الدولي”.

وبحسب كوليت، يستمر التحالف بمثل هذه الإجراءات في خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “اقتربت طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشكل خطير من طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35 كانت في رحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا”.

وأشارالقائد الروسي، إلى أنه تم تسجيل سبع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب في ساعات النهار، تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.