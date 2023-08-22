22-08-2023
الحكومة ترفع سعر الغاز المنزلي والصناعي غير عابئة بصراخ الناس
أقرت محافظة دمشق أسعاراً جديدة لأسطوانة الغاز المنزلي والصناعي ، في حالتيها عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها للمستهلك.
ووفقاً لقرار لجنة الأسعار في المحافظة فقد أصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات ب 18000 ليرة سورية للمستهلك، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات بـ 53000 ليرة سورية.
وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 79500 ليرة.
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