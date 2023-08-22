تغريم أربعة مخابز مخالفة في طرطوس

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس 76 ضبطاً

تموينياً اليوم، بحق فعاليات تجارية مخالفة في المحافظة، شملت مخابز ومعتمدي خبز وسرافيس نقل ومحال متنوعة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نديم علوش، أن الضبوط طالت أفرانا تموينية بمخالفات إنتاج خبز سيىء الصنع ونقص وزن ربطات الخبز، وعدم التقيد بأوقات العمل، بحيث بلغت قيمة التغريم 15.965 مليون ليرة سورية.

وشملت المخالفات وفقا لعلوش معتمدي خبز لتقاضي سعر زائد والإتجار بمادة الخبز التمويني خارج نظام البطاقة ونقص وزن ربطات، وتم تغريمهم بـ2.86000 مليون ليرة.

وأشار علوش إلى أنه تمت مخالفة 14 وسيلة نقل عامة لتقاضي أجور بدل وعدم الإعلان عن أجور بدل الخدمات.

ولفت إلى أن المخالفات شملت أيضاً 44 محلاً لمهن متنوعة (بيض، فروج حلويات، ألبسة، حقائب مدرسية، خضار وفواكه،…) في مدينة طرطوس والمناطق التابعة لها، جراء عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير شراء، وبلغت قيمة الغرامات الخاضعة للتسوية 7.900000 ملايين ليرة.

وبين أن دوريات المديرية قامت أيضاً بسحب عينات متنوعة للتحليل لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات، وتم تنفيذ الإغلاق بعدد من الفعاليات التجارية منها معصرة ومحل خضار وفواكه.