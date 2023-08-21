ثلاثة شبان سوريين يفارقون الحياة على حدود بلغاريا

أفاد ناشطون أمس الأحد 20 آب/ أغسطس، إن ثلاثة شبان سوريين فارقوا الحياة على الحدود البلغارية أثناء رحلة اللجوء باتجاه دول أوروبا، بظروف غامضة.

وبحسب النشطاء، فإن الشاب “ماجد الحمد” توفي على الحدود البلغارية وهو من أبناء مدينة الخريطة غرب ديرالزور، كما توفي الشاب السوري “محمد عبد الرزاق ” على الحدود البلغارية أثناء رحلة اللجوء إلى أوروبا. كما فارق الحياة الشاب “أحمد مصطفى” الذي ينحدر من حي القصور بمدينة ديرالزور، فيما لم تتضح أسباب وفاتهم.

وتوفي مئات السوريين على طريق اللجوء باتجاه أوروبا، ففي يوم 5 أغسطس، قال ناشطون إن الشاب “حمزة أحمد الشبلي” توفي إثر إصابته بجلطة قلبية نتيجة التعب ومشقة الطريق وصعوبته في غابات بلغاريا، أثناء رحلته إلى إحدى دول اللجوء في الإتحاد الأوروبي، وأشاروا إلى أن الشاب ينحدر من مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي.

ويوم 4 أغسطس، توفي الشاب السوري “لؤي محمود”، البالغ من العمر 20 عاما في غابات بلغاريا، بعد أيام من خروجه من تركيا، ومحاولته اللجوء إلى أوروبا.

