وقف الصرافات لتعديل برنامج عملها بعد مضاعفة الرواتب والأجور

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أنه بدءاً من اليوم ستعود صرافات العقاري للعمل وتقديم الخدمة بعد أن توقفت ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد) بسبب الحاجة لتعديل نظام وبرامج عمل الصرافات مبيناً أنه بعد مضاعفة كتلة الأجور والرواتب بناء على الزيادة الأخيرة سيتم التركيز على تغذية الصرافات من فئة الـ5 آلاف ليرة وتنفيذ تغذيات مستمرة للصرافات ومتابعة الحالة الفنية للصرافات.

وكان العقاري خلال الفترة الماضية ذهب لعدة خيارات لرفع جودة الخدمة لجهة تأمين صرف الرواتب والمعاشات منها الربط مع صرافات البنوك حيث أفضت هذه الخطوة عن صرف كتلة مالية كبيرة حيث يعتبر العقاري أن هذه التجربة إلى جانب التوسع خلال الفترة الماضية في نشر نقاط البيع في مكاتب البريد (137) نقطة و75 نقطة في فروع التسليف الشعبي، تسهم في تقليل حالة الازدحام على صرافات العقاري.

وبين علي أن الربط في البنوك الخاصة رفع إجمالي عدد الصرافات التي تعمل مع العقاري لحدود 400 صراف منها 150 صرافاً في القطاع الخاص و250 صرافاً عاملاً لدى فروع المصرف العقاري في مختلف مراكز المدن والمناطق.

وحول مشكلة الورق بين مدير في المصرف أن تحديث منظومة الدفع الإلكتروني للعقاري بما يسمح بتوفر خدمة الاستعلام الآلي عن الرصيد (مجاناً) عبر شاشة الصراف الآلي إلى جانب أن الاستعلام الورقي (مأجور) على أن يكون ذلك خياراً لمستخدم الصراف ستحل مشكلة الورق.

ويعتبر العقاري أنه مع إتمام الربط الإلكتروني مع شركة «بيترامونيتكس» للدفع الإلكتروني ستتم الاستفادة من كل الخدمات المقدمة عن طريق نقاط البيع العائدة لجميع البنوك العامة والخاصة المرتبطة بالشركة، وأنه أصبح بإمكان الموظفين الموطنين رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي ويستلمون رواتبهم عن طريق صرافات العقاري قبض رواتبهم من فروع التسليف الشعبي ومكاتبه بعملية سحب واحدة وأنه يجري تباعاً توزيع نقاط في فروع التسليف ومكاتبه في بقية المحافظات السورية، وذلك على التوازي مع التعاون مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

الوطن