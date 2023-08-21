زيادة طفيفة على أسعار شراء محصول التبغ

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة زيادة أسعار شراء محصول التبغ من الفلاحين لمصلحة المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2023-2024، بما يحقق مصلحة الفلاحين والمؤسسة وينعكس على جودة المنتج النهائي وتخفيض الهدر أثناء عملية فرز التبوغ الخام، وبما يؤدي أيضاً إلى تلبية حاجة المؤسسة من التبوغ لتنفيذ الخطة الإنتاجية بالكامل وارتباط ذلك بكميات التبوغ المزروعة.

ووفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية تصبح أسعار شراء التبوغ من الفلاحين لكل كيلو غرام وفقاً للآتي: (شك البنت) درجة الإكسترا 10500 ليرة للكيلو ودرجة أولى 8800 ليرة للكيلو، والتنباك درجة الإكسترا 8500 ليرة للكيلو و6800 ليرة للدرجة الأولى، و(بصما) 11500 ليرة للدرجة الإكسترا، و9300 ليرة للدرجة الأولى، وبريليب 10500 ليرة للدرجة الإكسترا و7800 ليرة للدرجة الأولى. في حين الـ(برلي) 8300 ليرة للإكسترا و6500 للدرجة الأولى، و(كاتريني) الدرجة الإكسترا 10500 ليرة، و8100 للدرجة الأولى، و(الفرجينيا) درجة إكسترا 9300 ليرة و7200 ليرة للدرجة الأولى.

مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ أيمن قره فلاح أكد أن محصول التبغ له أهمية اقتصادية باعتباره من المحاصيل المهمة وأن قرار اللجنة الاقتصادية بزيادة الأسعار يأتي لتشجيع المزارعين على تقديم تبوغ بمواصفات جيدة لتحسين جودة المنتج النهائي، موضحاً أن هذا القرار جاء نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير وقامت المؤسسة بزيادة 1000 ليرة سورية على كل صنف من الدرجة العليا الإكسترا أي النوع الممتاز وإضافة 500 ليرة سورية على النوع الجيد ولكل الأصناف، حتى يكون لدى الفلاح قدرة مالية على إنتاج محصول جيد.

وحول الكميات التي تمت زراعتها قال: إن الكميات المزروعة في الموسم الحالي اقل من الموسم السابق نظراً لموجة الحر والتغيرات المناخية إضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المحروقات، وبناء عليه قامت المؤسسة بتقديم الدعم للمزارعين تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول والتركيز على زراعة بعض الأصناف، حيث قامت بمساعدتهم في نقل المحصول على نفقة المؤسسة إلى مستودعات التخزين في ظل ارتفاع تكاليف النقل، كما تقوم المؤسسة بتقديم العبوات للمزارعين مجاناً وغيرها من التسهيلات.



الوطن

