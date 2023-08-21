إضراب في السويداء وتأجيل الامتحانات للمرة الثانية بأقل من أسبوع

قرر فرع جامعة دمشق في السويداء تأجيل الامتحانات الجامعية، لموعد يقرر لاحقاً وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها محافظة السويداء .

ويعتبر تأجيل الامتحانات الجامعية الثاني من نوعه بعد التأجيل الذي أعلنته جامعة دمشق لكليات السويداء يوم الأربعاء الفائت، نتيجة إضراب وسائل النقل عن العمل لعدم إصدار تعرفة جديدة عقب رفع سعر المحروقات مساء الثلاثاء.

و يبدو أن الدعوات إلى إضراب في السويداء أمس الأحد والتي انطلقت على صفحات التواصل. أثرت بشكل واضح على قرار غالبية الموظفين بعدم الخروج للعمل بينما أجلّت الجامعات امتحاناتها حتى إشعار آخر.

ونقلت عدة صفحات محلية ناشطة في فيسبوك، صور المحال التجارية المغلقة، كذلك صور المراكز والمؤسسات الحكومية التي أغلقت أبوابها. وتجنّب موظفوها الخروج لصعوبة الوصول نتيجة قطع الطرقات من جهة. ولرغبتهم بعدم الدخول بمواجهة مع المحتجين الذين نصبوا الحواجز منذ الصباح الباكر. وقطعوا الطرق التي لم تفتح سوى للحالات الإسعافية الطارئة.

ولم تتوقف حركة العمل في مدن شهبا وصلخد. التي تم فيها الاكتفاء بقطع الطرق نحو مدينة السويداء وإعلان الاحتجاج الذي أعلن المشاركون فيه الاستمرار حتى إشعار آخر.

وباتصال آخر مع أحد أهالي مدينة السويداء بالقرب من كراجات قرى مفعلة وقنوات بلد الشيخ حكمت الهجري شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز. فإن باصات القرى لم تصل اليوم ولم تنقل الأهالي والحركة متوقفة بالكامل ويقاس ذلك على حركة باقي القرى.

وبدأت الاحتجاجات منذ يوم الأربعاء الفائت في اليوم التالي لقرارات رفع سعر المحروقات. بين 50 إلى 150 بالمئة. ولم تتوقف في مناطق مثل القريا وقنوات والمتونة ومجادل و مياماس وعدد من القرى. حيث احتشد على مداخلها عدد من المحتجين لإيقاف حركة المرور.

سناك سوري

