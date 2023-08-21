رفع رواتب المسؤولين السوريين

صدرت اليوم عدة مراسيم تشريعية خاصة بزيادة رواتب أصحاب المناصب الرفيعة في الدولة السورية ، وكبار المسؤولين الحكوميين.

وبحسب المراسيم فقد تم رفع راتب نائب رئيس الجمهورية إلى مليون ليرة سورية (نحو 100 دولار وفقا للسعر الرسمي لليرة السورية)

كما نص مرسوم آخر بزيادة راتب رئيس مجلس الوزراء ليبلغ مليون ليرة سورية، بينما أصبح راتب نائب رئيس مجلس الوزراء فقد أصبح 900 ألف ليرة ، وتم أيضا رفع رواتب الوزراء في الحكومة إلى 900 ألف، ورواتب المحافظين إلى 690 ألف ليرة.

أما راتب رئيس مجلس الشعب، فقد أصبح وفقا لمرسوم خاص مليون ليرة سورية، فيما يبلغ راتب نائبه 900 ألف، بينما أصبحت رواتب أعضاء المجلس 630 ألف ليرة.

كما تم تحديد الراتب الشهري لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة بمبلغ قدره 900 ألف ليرة سورية، وأصبح راتب أعضاء المحكمة الدستورية 820 ألف ليرة سورية.

وشملت المراسيم الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب، ليصبح راتب كلًا من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب ووالوزير 670 ألف ليرة سورية، بينما تم تحديد الراتب التقاعدي للمحافظ بـ 520 ألف ليرة سورية.

يذكر أن هذه الزيادة بينما تشهد الليرة السورية تدهورًا كبيرًا أمام الدولار، وفي ظل أوضاع معيشية واقتصادية متردية، وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية رغم زيادة 100% والتي من المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل.

وكالة سبوتنيك