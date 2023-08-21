رفع رواتب المسؤولين السوريين
صدرت اليوم عدة مراسيم تشريعية خاصة بزيادة رواتب أصحاب المناصب الرفيعة في الدولة السورية ، وكبار المسؤولين الحكوميين.
وبحسب المراسيم فقد تم رفع راتب نائب رئيس الجمهورية إلى مليون ليرة سورية (نحو 100 دولار وفقا للسعر الرسمي لليرة السورية)
كما نص مرسوم آخر بزيادة راتب رئيس مجلس الوزراء ليبلغ مليون ليرة سورية، بينما أصبح راتب نائب رئيس مجلس الوزراء فقد أصبح 900 ألف ليرة ، وتم أيضا رفع رواتب الوزراء في الحكومة إلى 900 ألف، ورواتب المحافظين إلى 690 ألف ليرة.
أما راتب رئيس مجلس الشعب، فقد أصبح وفقا لمرسوم خاص مليون ليرة سورية، فيما يبلغ راتب نائبه 900 ألف، بينما أصبحت رواتب أعضاء المجلس 630 ألف ليرة.
كما تم تحديد الراتب الشهري لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة بمبلغ قدره 900 ألف ليرة سورية، وأصبح راتب أعضاء المحكمة الدستورية 820 ألف ليرة سورية.
وشملت المراسيم الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب، ليصبح راتب كلًا من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب ووالوزير 670 ألف ليرة سورية، بينما تم تحديد الراتب التقاعدي للمحافظ بـ 520 ألف ليرة سورية.
يذكر أن هذه الزيادة بينما تشهد الليرة السورية تدهورًا كبيرًا أمام الدولار، وفي ظل أوضاع معيشية واقتصادية متردية، وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية رغم زيادة 100% والتي من المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل.
وكالة سبوتنيك
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