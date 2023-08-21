مستشار أردوغان: لا لقاء بين أردوغان و الأسد في المستقبل المنظور

قال مستشاري الرئيس التركي، عاكف تشاغطاي كليج في مقابلة تلفزيونية له الاجتماع (بين أردوغان والأسد) ليس مخططاً له في المستقبل المنظور بحسب معرفتي، لكن يجري العمل على تنظيمه من جانب أكثر من جهة في الدولة التركية” ، ومع ذلك أضاف مؤكداً، أنه “لا وجود لأي خطة واضحة حتى الآن”.

وحول اللاجئين السوريين قال تشاغطاي كليج لدينا ضيوف في تركيا يتم تحديد وضعهم القانوني بوضوح. وهناك أيضاً من يأتون هاربين. نعلم أن أكثر من 500 ألف سوري قد عادوا” ،وتابع: “موقفنا من أولئك الذين يحاولون البقاء في تركيا بشكل غير قانوني واضح. القانون يسري على الجميع في البلاد”.

وكانت جملة من المواقف والتصريحات التركية والسورية قد أشارت في الأيام الماضية إلى أن مسار “بناء الحوار” بين أنقرة ودمشق “تعلّق” بسبب “الشروط التي تصر عليها سوريا”.

وفي ظهوره عبر شاشة “سكاي نيوز عربية”، الأسبوع الماضي، أعاد الرئيس الأسد الحديث عن شروطه للقاء أردوغان، بقوله إنه يرفض لقاء أردوغان “دون شروط مسبقة”، وأضاف أن “كلمة من دون شروط مسبقة للقاء يعني من دون جدول أعمال، من دون جدول أعمال يعني من دون تحضير، من دون تحضير يعني من دون نتائج”.

وحدد الأسد شرطاً للقاء وهو الانسحاب من الأراضي السورية، معتبراً أن “هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سورية”.

وأكد أنه “لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان”.

