حريق في عين الفيجة يلتهم مساحات من الأراضي الزراعية

20-08-2023

حريق في عين الفيجة يلتهم مساحات من الأراضي الزراعية

نشب بالأمس في تمام الساعة الرابعة مساءً حريق كبير في منطقة دوار النمل في عين الفيجة بريف دمشق.

وبين رئيس البلدية محمد شبلي أنه بعد أن شاهد ألسنة الدخان تتصاعد في المنطقة، توجه إلى مصدرها حتى وصل إلى مكان اندلاع النيران، وباشر مع عدد من أفراد المجتمع المحلي إخماد الحريق بمجموعة من الأدوات البدائية (كريكك، قزمة وغيرها).

وتابع شبلي: في هذه الأثناء تم التواصل مع محافظة ريف دمشق حيث أرسل قسم الجاهزية بالمحافظة سيارة إطفاء، فيما أرسلت كلّ من بلديتي جديدة الوادي وقدسيا صهاريج مياه للمساهمة بإخماد الحريق الذي التهم حوالي 2 هكتار من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون والتين وغيرها.

وأشار شبلي إلى أنه أثناء العمل على إخماد الحريق، انفجر لغم من مخلفات الحرب، كان مزروعاً خلال فترة تواجدهم، وتدخلت الجهات المعنية للسيطرة على الحريق والانفجار، مؤكداً أنه تمت السيطرة على الحريق الذي استمر إخماده حتى السابعة من مساء هذا اليوم.

اثر برس

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