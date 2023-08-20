نصف مداجن السويداء تُغلق أبوابها.. ما الذي دفع المربين لذلك؟
خرج قرابة نصف مداجن محافظة السويداء عن الخدمة، بعد أن اضطر أصحابها إلى إغلاق أبوابها، وذلك لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار العلف والمحروقات، وانقطاع الكهرباء.
وألقى الارتفاع الكبير في أسعار المادة العلفية بظلاله على أصحاب المداجن في السويداء، حتى اعتزل غالبيتهم مهنة تربية الدواجن، خاصة بعد أن تتالت خسائرهم المالية نتيجة تكاليف الإنتاج المرتفعة وغير المتكافئة مع أسعار المبيع.
و إقدام المربين على إغلاق أبواب مداجنهم، التي بلغت تكلفة بنائها وتجهيزها ملايين الليرات، لم يأتِ من فراغ على الإطلاق، بل كانت لهم مبرراتهم التي أرغمتهم مكرهين على إقفال هذه المداجن إلى أجل غير مسمى.
و قال بعض المربين إن سبب الإغلاق يعود إلى "الارتفاعات المستمرة لأسعار المادة العلفية، والتي أصبحت تسير بخطٍ موازٍ لأسعار الصرف.
وأوضحوا أن تكلفة الإنتاج المتضمنة إضافةً إلى الأعلاف والأدوية البيطرية والفحم والكهرباء وأجور العمال وغيرها، تفوق مبيع الفروج الحيّ من أرض المدجنة.
*إغلاق 140 مدجنة مرخصة من أصل 292*
وبحسب المربين، فإنهم أصبحوا يعملون "بخسارة لا لبس فيها، وضمن معادلة الخسائر المتلاحقة باتت تربية الدواجن غير مجدية ولا تؤتي ثمارها.
مضيفين بأن أكثر من 140 مربياً أغلقوا أبواب مداجنهم مودِّعين مهنة التربية باحثين عن عمل آخر، كما أشارو إلى أن العدد الإجمالي لمداجن السويداء يبلغ 292 مدجنة مرخصةً، إضافةً إلى وجود 60 غير مرخصة.
تشرين
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