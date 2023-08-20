بعد قرار رفع أسعار المحروقات 160‎%.. تخبط وشلل بحركة النقل في السويداء

شهدت حركة نقل الركاب داخل مدينة السويداء جنوبي سوريا شللاً شبه تام بعد الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، ولجوء غالبية سائقي وسائط النقل في المنطقة إلى التوقف عن العمل.



جاء ذلك إثر قرار الحكومة٧ إلى. رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 160 في المئة، ما دفع كثيراً من سائقي وسائط النقل إلى العزوف عن العمل، الأمر الذي انعكس على حركة النقل وصعوبة وصول المواطنين إلى وجهاتهم، خاصةً الذين يعيشون في القرى البعيدة.



تعرفة نقل جديد لا تغطي التكاليف



ونقلت وسائل إعلام محلية عن بعض السائقين تأكيدهم عدم توافق التسعيرة التي أصدرتها لجنة تحديد الأسعار مع التكاليف المرتفعة التي يواجهونها، بما في ذلك تكاليف الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية لسياراتهم، وما يعني التسبب بخسائر مالية لهم.



وأشارت إلى أن بعض السائقين لم يتوقفوا عن العمل إلا أنهم لم يلتزموا بالتسعيرة وقاموا بتحصيل مبالغ إضافية، ما تسبب بمشكلات بين الركاب وسائقي وسائل النقل.



من جهته، أكد مصدر مسؤول في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء أن تعرفة الركوب الجماعي تم إصدارها مساء الأربعاء، واحتسبت وفق المسافة الكيلومترية، وكل زيادة يتقاضاها السائق عليها تعد مخالفة واضحة وصريحة، وستنظم بحقه مخالفة تموينية، ويُحرم من مخصصاته.



بينما لفت رئيس نقابة النقل البري باتحاد عمال السويداء سليم العربيد، إلى أن التسعيرة مجحفة وغير منصفة بالنسبة لما هو مترتب على السائقين من تكاليف محروقات وإصلاحات.