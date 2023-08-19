في اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.. هل تعلم عدد الصور التي تلتقط يومياً؟

يصادف اليوم الـ19 من شهر آب من كل عام اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، واختير هذا التاريخ تحديداً لقيام السلطة الفرنسية بشراء براءة اختراع أسلوب تصوير "

داجيروتايب" من الفنان الفرنسي لويس داجير، الذي قام باختراع طريقة لعرض الصور باستخدام تسليط الإضاءة عليها، وحاول نقل المناظر الطبيعية بطريقة التصوير بعيداً عن الرسم.

وقد أقيم أول يوم عالمي للتصوير في الـ19 من آب عام 2010، وقد شارك حوالي 270 مصوراً في المعرض العالمي للصور التي نُظم على الإنترنت في هذا اليوم، وزار المعرض مهتمون من 100 دولة حول العالم.

وبمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، إليكم أبرز الحقائق المتعلقة بالتصوير:

- يتواجد أكبر عدد من الكاميرات القديمة في حوزة مصور صحفي هندي يقيم في مدينة مومباي يُدعى ديليش باريخ، ويبلغ هذا العدد 4425 آلاف كاميرا.

- تم اختراع أول كاميرا رقمية في عام 1975 على يد المهندس الكهربائي ستيفن ساسون أثناء عمله.

- يُقدر عدد الصور التي تُلتقط في اليوم حول العالم بحوالي تريليون صورة، ويقوم مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك بتحميل ما يقدر بحوالي 300 مليون صورة يومياً.

- قُدر سعر أغلى صورة في العالم بحوالي 4.3 مليون دولار، وقد التقطها المصور أندرياس غورسكي.

- تعد أكثر عمليات البحث عن الصور في محرك "جوجل" هي عمليات البحث عن صور القطط، ومن الجدير ذكره أنه تم ظهور أول صور للقطط في القرن التاسع عشر.

شاركونا من خلال التعليقات.. من هو المصور الذي تفضلون لقطاته؟

المدينة_اف_ام