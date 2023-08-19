الذهب يواصل تحليقه ويرتفع 30 ألف ليرة محلياً

ارتفع سعر غرام الذهب 30 ألف ليرة، متجاوزاً 763 ألفاً لأول مرة في تاريخ سورية.



ووفق نشرة جمعية الصاغة، اليوم السبت، فإن سعر غرام الذهـب عيار 21 قيراطاً سجل 765 ألف ليرة للمبيع و764 ألف للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 655714 ألفاً للمبيع، و654714 ألفاً للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين و600 ألف، وسعر الأونصة عيار 995 ارتفع إلى 28400000 ليرة .

والأسبوع الفائت، ارتفع سعر الذهب 79 ألفاً، ليعود ويرتفع اليوم أيضاً مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

ونشرت جمعية الصاغة عبر صفحتها تعميماً قالت فيه: “يرجى من الناس عدم شراء أي قطعه ذهبية بدون فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية، وكذلك السعر المدفوع حصراً وعدم إعطاء أي سعر غير السعر المكتوب على الفاتورة”.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية، والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.