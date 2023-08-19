بعد الاعتداء على أحد شيوخها.. وفد عسكري روسي يزور قبيلة الجبور في الحسكة

زار وفد روسي يضم عدداً من الضباط العاملين في مركز المصالحة الروسية في مدينة القامشلي، مقر إقامة الشيخ عبد العزيز محمد أحمد المسلط، بحي تل حجر بمدينة الحسكة، وبحضور عدد من شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور.

وجاءت زيارة الوفد الروسي إلى مقر إقامة المسلط، بعد تعرضه للاعتداء من قبل قائد الدفاع الوطني عبد القادر حمو وعناصره، وسط مدينة الحسكة ما خلف حالة توتر واستياء بين أبناء القبيلة، التي اعتبرت الاعتداء على أحد وجهائها، أمراً يمسّ بكرامة القبيلة.



وقال أحد وجهاء قبيلة الجبور، إن زيارة الوفد الروسي جاءت في إطار التدخل، ومحاولة ضبط النفس والتهدئة حفاظاً على السلم الأهلي، وتلافياً لأي فتنة.

ودخلت، الأربعاء، دوريات روسية من مركز المصالحة الروسية إلى مقر قائد العملية الأمنية والعسكرية في المحافظة، لنقل المدعو حمو، بعد عزله إلى دمشق وتقديمه للقضاء.



وعلى خلفية التوتر الحاصل بين أبناء قبيلة الجبور والدفاع الوطني، تم تكليف اللواء منذر سعد إبراهيم، رئيساً للجنة العسكرية والأمنية في المحافظة، بدلاً عن اللواء محي الدين سليمان.



أثر برس