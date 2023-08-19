الطائرات الأمريكية ستنقل إلى أوكرانيا بعد إكمال تدريب الطياريين عليها

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن طائرات "إف 16" ستنقل إلى العاصمة كييف "عن طريق دولة ثالثة"، بعد إكمال تدريب الطياريين الأوكرانيين.

وتناول سوليفان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عدة ملفات أبرزها الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة العملية الروسية المستمرة منذ شباط/فبراير 2022.



ولطالما ناشدت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إمدادها بالمقـ. ـاتلة "إف 16" المتطورة لمنحها ميزة قتالية أمام الهجوم الروسي.

وقال سوليفان: "خلال قمة مجموعة السبع عبَّر الرئيس جو بايدن عن استعداد الولايات المتحدة لدعم جهود الحلفاء في تدريب الجنود الأوكرانيين لقيادة المقاتلات".

وتابع: "ما قمنا به هذا الأسبوع جعل ما قاله الرئيس رسمياً، عبر تواصل (وزير الخارجية الأميركي أنتوني) بلينكن مع نظرائه الأوروبيين للعمل على التشاور مع الكونغرس قبل انتهاء التدريب، لإرسال الطائرات عبر طرف ثالث لأوكرانيا".

وذكرت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرن، الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على تسليم بلادها مقـ. ـاتلات "إف 16" لأوكرانيا، في مكسب كبير لكييف.

وإلى جانب هولندا، أعلنت الدنمارك في حزيران/يونيو الماضي أنها بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين، وأنها تدرس إمداد كييف بالمقاتلات؛ لكن لم يتضح على الفور متى سيتسنى تسليم أولى مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا.

وفي السياق ذاته، صرَّح سوليفان أن واشنطن تقوم بكل ما في وسعها لدعم أوكرانيا في هجومها المضاد الذي بدأ قبل أسابيع لاستعادة أراض ٍ سيطرت عليها روسيا.



