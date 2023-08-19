حقائق لا تعرفها عن شاي التخسيس

إن انتشار السمنة في العالم، فتح الباب لكثير من وصفات تخسيس الوزن، أحدها استخدام شاي التخسيس الذي يساعد على التقليل من الوزن، فهل هذا يساهم في التخسيس حقًا؟



ربما لاحظت أن هناك منتجات كثيرة تباع في الأسواق لتخسيس الوزن، أحداها شاي التخسيس لحرق الدهون، فهل يساهم فعلًا في ذلك؟ أم أنه مجرد إدعاء تجاري لزيادة الأرباح؟

ما هو شاي التخسيس؟

يعرّف شاي التخسيس أنه مجموعة من الأعشاب الذي يتم الترويج لها كمساعد في تقليل الوزن، من خلال تحفيز عملية الهضم والمساعدة في العمليات الأيضية وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتنقية الجسم من السموم.

هناك أنواع عديدة من شاي التنحيف، مثل مثبطات الشهية، ومعززات عملية الأيض، وأخرى تمنع امتصاص الدهون، وكل هذه الأنواع يروج لها كطريقة سريعة لتقليل الوزن.

لا يوجد حتى الآن أدلة علميّة مؤكدة حول فعالية شاي التخسيس في تقليل الوزن، حيث رفعت العديد من الدعاوى القضائية على الشركات التي قدمت إعلانات وإدعاءات مبالغ فيها عن فعالية الشاي في فقدان الوزن.

مكونات شاي التخسيس

يحتوي شاي التخسيس على العديد من المكونات الضارة للجسم ومنها:

1. ملينات طبيعية أو صناعية

هي المواد المسببة للإسهال والإفراغ المستمر لمحتويات الأمعاء، فقد تساهم المبالغة في تناول شاي التخسيس إلى حدوث التشنج، الغثيان وضعف القولون وأعراض أخرى.

2. مدرات البول

التي قد تتسبب في حدوث مضاعفات صحية مثل الجفاف، فقدان للعناصر الغذائية والمواد الكهرلية التي قد ينتج عنها تشنج في العضلات وعدم انتظام في ضربات القلب.

3. مادة الكافيين

تناول جرعات زائدة من شاي التخسيس يعرضك لزيادة نسبة الكافيين في جسمك، إذ يجب ألا تزيد الحصة اليومية منه عن 240 مليغرام، في حين أن كوب واحد من الشاي يحتوي على 24-40 مليغرام من الكافيين.

4. الأعشاب

قد يحتوي شاي التخسيس على مجموعة من الأعشاب الطبيعية ومنها: الزنجبيل، القرفة، النبق، الكركديه، النعناع والبابونج. فإذا تم ملاحظة أي فائدة من شاي التخسيس فقد تكون من فوائد الأعشاب وليس من المكونات الأخرى المضافة.

حقائق عن شاي التخسيس

إليك بعض الحقائق عن شاي التخسيس في ما يأتي:

لا تعترف إدراة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بجميع أنواع شاي التخسيس، وتؤكد على ضرورة قراءة الملصق الغذائي والتأكد من درجة الأمان للمنتج قبل تناوله.

تناول شاي التخسيس قد لا يكون ذو فائدة كبيرة في تخليص الجسم من السموم المتراكمة لأنه بالوضع الطبيعي يقوم الجسم بالتخلص من السموم والفضلات المتراكمة فيه.

قد تسبب المبالغة بتناول شاي التخسيس بهبوط في ضغط الدم، وهذا يشكل خطرًا على الجسم، خاصة عند السيدة الحامل والمرضع.

شاي التخسيس يحتوي على مكونات إضافية قد تكون ضارة للجسم، مثل بعض المواد المصنعة لإضافة النكهة والطعم للشاي.

يروج أن شاي التنحيف يساهم في فقدان الوزن بسرعة، إلا أن معظم هذه الحالات ناتجة عن فقدان الماء والسوائل والفضلات الصلبة في الجسم.

تناول جرعات زائدة من شاي التنحيف قد يكون له تأثير سلبي على الأعصاب، بالتالي حدوث اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، وزيادة مشاكل القدرة على التواصل والتركيز.

قد يتفاعل شاي التخسيس مع بعض الأدوية في الجسم، لذلك يفضل استشارة الطبيب في حال تناوله.

تشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن مستخدمي الشاي الأخضر قد يتعرضون لإنخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم، وهو أمر خطير خاصة للذين يعانون من مشاكل في القلب.

ما البديل عن شاي التخسيس؟

إليك أهم البدائل التي من الممكن استخدامها عوضًا عن شاي التخسيس لتقليل الوزن:

1. ممارسة الرياضة

من المهم ممارسة التمارين الرياضية بشكل فعّال ولعدة مرات خلال الأسبوع، حيث تساهم بشكل كبير في خسارة نسبة عالية من الدهون في الجسم.

2. اتباع حمية غذائية سليمة

يمكنك الإستغناء عن شاي التخسيس إذا اتبعت نظام غذائي سليم يراعى فيه التقليل من الأغذية التي تحتوي على دهون وسكريات، والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، التي تساهم في إنقاص الوزن.

3. التوجه للأعشاب الطبيعية الآمنة

من الممكن استخدام الأعشاب الطبيعية مثل الزنجبيل بدلًا من شاي التخسيس، مع التأكد من استشارة الطبيب قبل ذلك.

وأخيرًا، إذا كنت تريد تناول شاي التخسيس، يجب عليك إنفاق الكثير من الوقت للبحث عن الأضرار والآثار الجانبية المحتملة للمنتج الذي تفكر في شرائه.