إسرائيل تبرم أكبر صفقة عسكرية في تاريخها

أعلنت إسرائيل الخميس أنّ الولايات المتّحدة أجازت لها إبرام صفقة عسكرية “تاريخية” بقيمة 3.5 مليار دولار تبيع بموجبها إسرائيل لألمانيا منظومات دفاع جوي فرط صوتية من نوع “آرو-3″، في أضخم صفقة عسكرية تبرمها الدولة العبرية في تاريخها.

و”آرو-3″ نظام دفاعي صاروخي طوّرته إسرائيل والولايات المتّحدة سوياً لاعتراض وإسقاط الصواريخ البالستية فوق الغلاف الجوي للأرض.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنّ الخارجية الأميركية أبلغتها بموافقة الحكومة على أن تشتري ألمانيا من الدولة العبرية هذا النظام.

وجاء في البيان أنّ “وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الفدرالية الألمانية وصناعات الطيران الإسرائيلية ستوقّع اتفاقية دفاعية تاريخية بقيمة 3,5 مليار دولار، هي أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق”.

وبحسب الوزارة فإنّ مسؤولين بارزين من وزارتي الدفاع الإسرائيلية والألمانية سيوقّعون على الاتفاقية التي تنصّ على تسديد ألمانيا دفعة أولية بقيمة 600 مليون دولار.

ومن المرتقب توقيع العقد النهائي في آخر العام الجاري بعد حصول الصفقة على الموافقة البرلمانية في البلدين، وفقا لوزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى أنّ “آرو-3″ نظام يتمتّع بـ”قدرات استثنائية على الاعتراض البعيد المدى والتي تعمل على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي… ويستخدم نهج الضرب بهدف القتل لاعتراض التهديدات الواردة”.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الصفقة بأنّها “الأكبر في تاريخ إسرائيل”.

ا ف ب