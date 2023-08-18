أنقرة تحذر موسكو !

قالت الرئاسة التركية في منشور، الخميس 17 أغسطس/آب 2023، على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن السلطات التركية حذرت نظيرتها الروسية بعد حادثة سفينة الشحن في المياه الدولية بالبحر الأسود.

ويأتي التعليق التركي بعد أن قالت روسيا في وقت سابق إن سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لها أطلقت أعيرة من أسلحة آلية على السفينة "سوكرو أوكان" التي ترفع علم بالاو لعدم استجابة قبطان السفينة لطلب للتوقف من أجل التفتيش.

وذكرت مديرية الاتصالات التابعة لرئاسة التركية: "في أعقاب حادثة السفينة، جرى تحذير النظراء في روسيا بالطريقة الملائمة لتجنب مثل هذه المحاولات التي ستؤدي إلى تصعيد التوتر في البحر الأسود".

وصحَّح البيان التركي بعض المعلومات بشأن الحادثة؛ إذ قال إن السفينة التي تعرضت للهجوم لم تكن في المياه الإقليمية التركية ولكن في المياه الدولية، مؤكداً أنه على الرغم من أن مالك السفينة تركي، إلا أنها لا ترفع العلم التركي، مضيفاً أنه "في القانون الدولي، تعتبر دولة العلم أكثر أهمية من جنسية مالك السفينة وموظفيها"، حسب ما نشرته وسائل إعلام تركية.

وختم بيان الرئاسة بأنه على الرغم من كل ذلك، تم تحذير السلطات الروسية لتجنب مثل هذه المحاولات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في البحر الأسود.

وانتشر فيديو على نطاق واسع وثق الحادثة، حيث أظهر صعود أفراد من الجيش الروسي إلى السفينة لإجراء تفتيش، قبل السماح لها بمواصلة الإبحار باتجاه ميناء إسماعيل الأوكراني.