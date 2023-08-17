تعرفة جديدة للكهرباء اعتباراً من الشهر القادم

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء، أنه تم صدور التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة الكهربائية، وسيتم الإعلان عنها قريباً، على أن تطبق اعتباراً من أول أيلول/ سبتمبر القادم .

وبحسب المصادر، فقد تمت المحافظة على نظام الشرائح المدعوم لاستهلاك أول 1500 كيلو واط منزلي، على أن يحسب الاستجرار الزائد بالسعر غير المدعوم. كما تم تسعير الكيلو واط الصناعي والتجاري بـ 600 ليرة، والسياحي والخطوط الذهبية بـ 800 ليرة .



زيادة أخرى.. قريباً!

ورجحت المصادر أن يكون هناك زيادة أخرى قريبة لأسعار الكهرباء، على اعتبار أن واردات الزيادة الحالية ستذهب إلى وزارة المالية، فيما ستكون واردات الزيادة المرتقبة لصالح وزارة الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخراً أنها تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، مبينة أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين (وفق التسعيرة الجديدة)، في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة، وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.

وقالت بأن رفع أسعار الكهرباء يأتي نتيجة زيادة التكاليف الكبيرة لإنتاج الكيلو واط الساعي. كون الوزارة حالياً غير قادرة على تحمل التكاليف كاملة في ظل الظروف الحالية.

ويتزامن قرار رفع سعر الكهرباء مع رفع سعر طن الفيول الذي صدر الثلاثاء، والذي بلغ 7,887.500 مليون ليرة سورية للقطاع الخاص.

أعباء جديدة

وسيضيف رفع أسعار الكهرباء، عبئاً كبيراً على عموم السوريين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.

وفي وقت سابق، بيّن وزير الكهرباء أنّ البلاد ذاهبة باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفقاً للشرائح، مشيراً إلى أنّ الوزارة سترفع الدعم عن كل مشترك سيزيد استهلاكه عن 1500 كيلو واط، في إشارة إلى مستهلكي الشريحة الرابعة وما فوقها.

أزمة كهرباء مزمنة

وتشهد مختلف المحافظات السورية تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة، في حين يؤكد سكان بعض الأرياف البعيدة وأطراف المدن، أن الكهرباء لا تصل إليهم بشكل متواصل لأكثر من نصف ساعة كل 24 ساعة. كما تقف الحكومة السورية عاجزة عن إيجاد أي حلول لأزمة الكهرباء، إذ يبلغ الطلب على الكهرباء حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط، في حين لا يتجاوز المتاح حالياً 2200 ميغا، بحسب تصريحات رسمية.

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