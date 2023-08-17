العام الدراسي يبدأ في الثالث من أيلول وينتهي في الثالث والعشرين من أيار

أنهت وزارة التربية الجدل حول موعد بدء العام الدراسي بإعلان الثالث من أيلول القادم بدء العام الدراسي في جميع المدارس في البلاد العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها «رياض الأطفال، التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، الثانوية العامة والشرعية، الثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية»، حيث يبدأ دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الأحد 27 آب 2023م، لتبدأ الدراسة للعام الدراسي 2023- 2024م صباح يوم الأحد 3 أيلول 2023م.

وكان الأهل والمعلمون يتأملون أن تعود بداية العام الدراسي كما كانت عليه قبل كورونا في الخامس عشر من أيلول، بسبب حرارة الجو المرتفعة، وكذلك للتخفيف من النفقات لأطول فترة ممكنة.

وحددت وزارة التربية في تقويم العام الدراسي أن عدد أيام الدوام الفعلية خلال العام الدراسي 173 يوماً منها 91 يوماً في الفصل الأول و81 يوماً في الفصل الثاني، أما العطلة الانتصافية فقد حددت مدتها بتسعة أيام، من ضمنها 4 أيام جمعة وسبت، وبذلك تكون العطلة الفعلية الانتصافية هي خمسة أيام فقط. في الفصل الأول يصادف أربعة أيام عطلة رسمية منها يوم يتزامن مع يوم جمعة، وفي الفصل الثاني هناك 10 أيام عطلة رسمية يتزامن أحدها يوم جمعة.

أما عدد أيام الجمعة والسبت خلال العام الدراسي فهي 74 يوماً، أما الامتحانات النصفية والنهائية للمرحلة الانتقالية فمدتها أسبوع لكل امتحان وكلاهما يبدأ يوم الأربعاء الأخير من كل فصل دراسي. بينما حددت الوزارة موعد الامتحانات العامة لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 27 أيار، وأما امتحانات الشهادة الثانوية بجميع فروعها فيبدأ في 26 أيار.



الوطن