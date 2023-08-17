شرطة ناحية الكسوة في ريف دمشق تلقي القبض على مجموعة أشخاص بينهم امرأة يمتهنون السرقة

17-08-2023

شرطة ناحية الكسوة في ريف دمشق تلقي القبض على مجموعة أشخاص بينهم امرأة يمتهنون السرقة

ألقت شرطة ناحية الكسوة بريف دمشق القبض على مجموعة من الأشخاص لارتكابهم عدة سرقات وفق الآتي:

١-المدعوَين (فدوى . ش) و(عبد الرحمن . ا) لإقدامهما على الدخول إلى المحال التجارية وسرقة أغراض منها.

٢-المدعوَين (محمد . ت) و(حسن . هـ) لإقدامهما على سرقة محركات من داخل المعامل.

٣-المدعوَين (صالح . س) و(يحيى . ع) لإقدامهما على الدخول للمنازل بقصد السرقة. 

٤-المدعوَين (قصي . د) و(يعقوب . د) لإقدامهما على الدخول إلى المحال التجارية وسرقتها.

٥-المدعو (أحمد . خ) لإقدامه على سرقة أكبال كهربائية من المعامل.

٦-المدعو (عمر . ح) لإقدامه على سرقة مبلغ مالي.

وبتدقيق أوضاع المقبوض عليهم عثر بحقهم على عدة إذاعات بحث بجـ.رائم مختلفة. 

تم استرداد بعض المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً ،واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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