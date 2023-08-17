عبد اللهيان يزور الرياض للمرة الأولى بعد عودة العلاقات الإيرانية السعودية

وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة له بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في استقبال نظيره الإيراني الذي تستمر زيارته للرياض يوما واحدا.

وقال وزير الخارجيةالسعودي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء "رغبتنا صادقة لتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين".

وأضاف: "أكدت حرص المملكة على تفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين خاصة في الجوانب الأمنية".

وتابع "أكدت لنظيري الإيراني تطلعنا إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أوضح أن زيارة وزير الخارجية إلى الرياض ستتناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني:" أجريت مع نظيري السعودي محادثات بناءة والعلاقات بين البلدين تسير في اتجاه صحيح".

وأكد أن البلدين اتفقا على العمل لحل الموضوعات الإقليمية العالقة.

وأشار إلى أن الرئيس، إبراهيم رئيس، قبل دعوة الملك سلمان لزيارة المملكة، وسيزورها في الوقت المناسب.

المصدر : وكالات

