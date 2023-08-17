العثور على جثة رجل متوفى داخل مقبرة في اللاذقية

17-08-2023

العثور على جثة رجل متوفى داخل مقبرة في اللاذقية

كشف قائد الدفاع المدني في اللاذقية، العميد جلال داؤود أنه “تم العثور على جثة رجل، الخميس، متوف منذ 3 أيام، داخل مقبرة بسنادا في اللاذقية”.

وأوضح “داؤود”، أنه “جرى الإبلاغ عن وجود الجثة من قبل القسم الشرقي، ليتبيّن أنها تعود للضابط المتقاعد سيف الدين ناصر (73 عاماً)”.

وأضاف قائد الدفاع المدني، أن “سبب الوفاة طبيعية بحسب الطبيب، والرجل كان يُعاني من أمراض قلبية، حيث تمّ نقل الجثة إلى مشفى تشرين الجامعي باللاذقية”.

يُذكر أنه سبق وعثر على جثة الطفل علي بهاء بركات (4 سنوات) غارقاً في أحد الآبار، آذار الماضي، من قبل الدفاع المدني، بعد أن تم الإبلاغ عن فقدانه في قرية “رويسة البساتنة” من قبل قائد المنطقة في القرداحة.

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