مشافي دير الزور تستقبل عشرات الحالات المصابة بضربات الشمس

استقبلت مشافي ديرالزور خلال اليومين الماضيين عشرات الحالات المصابة بضربات الشمس، جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تجاوزت ال 49 درجة مئوية، وفقاً لموقع “المشهد”.

أكد الدكتور “ياسر عليوي” مدير مشفى الفرات بديرالزور بأن هناك زيادة في عدد الحالات المصابة بضربات الشمس التي راجعت المشفى وجميعها تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وتم تقديم العلاج اللازم لها وتخريجها وبعضهم تم قبوله لساعات ضمن المشفى حتى تستقر الحالة.

وأوضح “عليوي” بأن عدد الإصابات بضربات الشمس خلال شهر تموز الماضي بلغ 820 إصابة ولمختلف الأعمار، فيما بلغ عدد الحالات منذ بداية شهر آب وحتى اليوم 310 إصابات.