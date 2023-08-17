القبض على 12 شخصاً من المتسببين بجريمة الحواش الخاصة

ألقت وزارة الداخلية القبض على 12 شخص من المتسببين بقتل الشاب مراد برصوم في جريمة جامعة الحواش الخاصة ، ووفقاً لما بينت الوزارة أن سبب المشـاجرة الحاصلة منذ ثلاث أيام في قرية المزينة في حمص، قرب الأبنية المستأجرة لطلاب جامعة الحواش الخاصة، هو خلاف بين الطالب (محمد . خ) وبين سائق السيارة على أجرة (التكسي) حيث تطور الخلاف إلى مشاجرة جماعية اشترك فيها المقبوض عليهم وأثناء المشـاجرة صادف مرور المغـدور ( مراد ) والذي كان يحاول الفصل بين المتشاجرين فتعرض للضـرب على رأسه بحجر بناء سقط عليه من أعلى البناء.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه المدعو (عبد الرزاق . س) اعترف بإقدامه على رمي الحجر المذكور من أعلى البناء الذي يقطن فيه على رأس المغدور (مراد) ما أدى إلى مقتله فوراً.

وبينت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على اثنا عشر شخصاً من المتشاجرين وهم المدعوين (امد . إ)،(دليل . إ)،(قاسم . ق) ،(عبد الرحمن . ع)،(عبد الرزاق. س)،(أحمد. ك)،(محمد. خ)،(عدي . ص)،(محمد . خ)،(خالد . ر)، وسائق السيارة المدعو (مازن . خ) وشقيقه (ايلي . خ) الذي كان يستقل السيارة معه، مؤكدةً أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لمعرفة باقي المتورطين في المشاجرة حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.