وزارة الدفاع : تقيّد نقل معلومات عسكرية للحد من التسريبات

17-08-2023

وزارة الدفاع : تقيّد نقل معلومات عسكرية للحد من التسريبات

 


عممت  وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية إلى القادة العسكريين بمنع العسكريين من التحدث بالأمور العسكرية إلا عبر قنوات رسمية، لضمان عدم تسريب معلومات خاصة.

ووفقاً للتعميم الصادر بتاريخ 9 من آذار الماضي، أنه “من خلال المتابعة تبين قيام بعض العسكريين بالتحدث بأمور عسكرية تتعلق بوحداتهم العسكرية لجهة: العدد، التسليح، المهمة المكلفين بها، وغير ذلك، مع بعض الأشخاص ممن يديرون صفحات معارضة وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووضح التعميم أن هذا الحديث يؤدي إلى تسريب معلومات عسكرية مهمة لمصلحة جهات “معادية” تسعى للحصول عليها.

وطلب التعميم من جميع القادة تنبيه عناصرهم من العسكريين بعدم التعاطي بالأمور العسكرية إلا عبر قنوات التواصل المصرح بها بشكل رسمي (بشكل مباشر، أجهزة “تيترا”، وسائل اتصال رسمية أخرى).

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