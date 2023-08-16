مدير مشفى الكلية: 70 عملية زرع سنوياً والكلفة تبلغ نحو مليون و800 ألف ليرة

أوضح المدير الطبي في الهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي د. غسان محمد أن المشفى يجري وسطياً (70 عملية زرع كلية) سنوياً بمعدل عمليتي زرع في الأسبوع.

وبيّن د.محمد أن مشفى الكلية الجراحي هو أحد المشافي التخصصية الذي بدأ بإجراء هذا النوع من العمليات في عام 2001 حين تأسس قسم زرع الكلية.

وعن آلية الحصول على الكلية للمريض الذي سيُجري الزرع، قال المدير الطبي : “الكلية تزرع من متبرع قريب للمريض (أب، أم، أخ، أخت أو متبرع غريب يحضره المريض)”؛ مضيفاً: “المشفى لا علاقة له بتأمين الكلية لأي مريض زرع؛ وعندما يأتي المريض بالمتبرع تجرى له التحاليل والفحوصات كافة والصور للقلب والصدر إضافة إلى إجراء تحاليل دم كاملة وتوافق وأنسجة وبعدها يُدرس الملف لحين وصول دور المريض للزرع”.

وفيما يخص تكلفة عملية زرع الكلية، ذكر المدير الطبي في الهيئة العامة لمشفى الكلية الجراحي د. غسان محمد أن كلفة العملية تبلغ نحو مليون و800 ألف ليرة وحتى مليونين وتُجرى في كل من مشافي المواساة – والمجتهد – والأسد الجامعي إضافة إلى مشفى الكلية حيث إنه لا يوجد عمليات زرع في المشافي الخاصة؛ لذلك فهي لا تُجرى إلا في المشافي الحكومية.

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