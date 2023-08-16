16-08-2023
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
أصيب عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال “الإسرائيلي” مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة “وفا” أن “قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم، واقتحمته وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام”.
وأضافت الوكالة: “أدى ذلك إلى إصابة 8 فلسطينيين بجروح و85 بحالات اختناق، مع عرقلة وصول طواقم الإسعاف إلى المخيم”.
وأفادت “وفا” بأن قوات الاحتلال فجّرت منزلاً في المخيم ومقر لحركة فتح.
وكان أصيب عشرات الفلسطينيين الثلاثاء خلال اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال منطقة قبر يوسف في نابلس.
وكان قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش: إن 37 “طفلاً فلسطينياً استشهدوا منذ بداية العام الجاري، برصاص سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”.
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