للمرة الثالثة خلال أسبوع.. مصرف سوريا المركزي يرفع سعر دولار الحوالات

رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية وفق نشرة “الحوالات والصرافة” مقابل الدولار إلى 10700 ليرة للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وأفاد المصرف عبر حساباته على مواقع التواصل، أنه “تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 10700 آلاف ليرة للدولار الواحد، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11679،05 ليرة سورية لليورو الواحد.

ورفع المصرف سعر دولار الحوالات أكثر من مرة منذ مطلع تموز الماضي، حيث افتتح سوقه على رقم 8400 ليرة، ليعود ويرفعه في 18 تموز إلى 9900 ويستمر على هذا الرقم حتى 9 أب ليصبح 10100 وفي 15 أب وصل لـ 10300 ليرة أي أنه ارتفع 3 مرات.

وجاءت هذه الارتفاعات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة الحر التي اجتاحت البلاد، يضاف إليها قرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة.

يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ولتلاعب التجار بأسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.