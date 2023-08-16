ضغوطات أمريكية على إيران لإجبارها على وقف بيع طائرات مسيّرة لروسيا

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، قولها إن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا.

ويأتي ذلك، بحسب الصحيفة، في إطار مباحثات على "تفاهم غير مكتوب" أوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.

وقال مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، للصحيفة، إن الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة.

تأتي هذه الأنباء في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تخفيف حدة التوتر وإحياء محادثات أوسع نطاقا تتعلق ببرنامج إيران النووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه سيرحب بأي خطوات إيرانية لخفض تصعيد "تهديدها النووي المتنامي".

وذكرت الصحيفة أن تلك المناقشات تمت إلى جانب مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل السجناء الأسبوع الماضي.

وسمحت إيران لأربعة أمريكيين محتجزين لديها بالانتقال من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية، وهناك محتجز أمريكي خامس رهن الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي، إن إيران قد تطلق سراح خمسة أمريكيين معتقلين في إطار اتفاق لإلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

في الإطار ذاته، قال الجيش البريطاني اليوم الأربعاء، إن روسيا تسعى على الأرجح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات المسيرة الانتحارية في الأشهر المقبلة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي لمعلومات المخابرات على منصة إكس، تويتر سابقا، أن من شبه المؤكد أن روسيا بدأت نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع تستند في إنتاجها إلى تصميمات طائرات شاهد الإيرانية المسيرة.

وأضافت: "من شأن التصنيع المحلي أن يسمح لروسيا على الأرجح بوجود إمدادات يمكن الاعتماد عليها أكثر من الطائرات المسيرة الانتحارية".

وأشارت الوزارة إلى أن "أداء تلك الأسلحة يتسم بالتباين وأن أوكرانيا أثبتت كفاءتها في تحييد أغلبية الطائرات المسيرة الموجهة نحوها".

