ناسا : يوليو كان أكثر الأشهر سخونة منذ 1880 والمفاجأة في العام القادم

أكدت وكالة “ناسا” الأمريكية أن شهر يوليو/ تموز من العام الجاري 2023، كان أكثر الشهور سخونة، منذ عام 1880، لكنها كشفت عن بيانات مؤسفة للعام القادم 2024.

وتؤكد بيانات وكالة “ناسا” ما شعر به المليارات حول العالم “حرفياً”، حيث كانت درجات الحرارة في يوليو/ تموز عام 2023 الأعلى وجعلته أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.

ونقلت مجلة “ساينس أليرت” العلمية، عن مدير “ناسا” بيل نيلسون، الذي أكد أن هذه الظاهرة هي من “آثار أزمة المناخ بشكل مباشر”. وأضاف إن العلم واضح، يجب أن نتحرك الآن لحماية مجتمعاتنا وكوكبنا (القابل للعيش)؛ إنه الكوكب الوحيد الذي لدينا.



وشهد كوكب الأرض في الفترة من 3 يوليو/ تموز إلى 7 أغسطس/ آب، 36 يوماً متتالياً من درجات الحرارة، بمعدلات أعلى من الرقم القياسي السابق.

وفي ضوء هذه البيانات، يتوقع العلماء أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة، الذي مررنا به منذ أن بدأنا نحن البشر بتسجيل بيانات درجات الحرارة في سجلاتنا.

وقالت سارة كابنيك، كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن عام 2023 حتى الآن هو ثالث أعلى حرارة مسجلة (في التاريخ). وتابعت أنه من المؤكد تقريباً، وبفرصة تزيد عن 99 في المائة، أن 2023 سيحتل المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر دفئاً، على الإطلاق مع احتمال بنسبة 50 في المائة تقريباً أن يكون عام 2023 هو الأكثر دفئاً على الإطلاق.

بدوره، قال جافين شميدت، مدير معهد “جودارد” لدراسات الفضاء التابع لناسا، إن أكبر تأثير لظاهرة “النينيو” سيحدث بالفعل في عام 2024.

ولفت إلى أن عام 2023، قد يكون حاراً بشكل استثنائي، وربما يكون عاماً حاراً بشكل قياسي، لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر حرارة”.



وكالات