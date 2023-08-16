ملثمون يقتحمون مركز امني لبناني ويهربو سجناء بعد تكبيل الشرطة

اقتحم ملثمون مخفر أمني في منطقة وادي خالد اللبنانية وقامت بتكبيل عناصر الشرطة وحرّرت عدداً من السجناء اشارت معلومات الى ان 3 مهاجمين هربو 7 سجناء

ونقل موقع نداء الوطن اللبناني إنّ الموقوفين متّهمون بتهريب المخدّرات وقالت مصادر الموقع أن سجيناً واحداً استعيد من أصل 7 هاربين.

وهذه ليست العملية الاولى من نوعها في لبنان وتشير الى ان ما جرى مؤشر “على مدى الاهتراء في مؤسسات الدولة حتّى يتجرّأ أحد على مهاجمة المراكز الأمنية والسطو عليها، وهي الأماكن التي من المفترض أن تشكّل الحماية للناس والاستقرار للبلد”

وتشير التقارير الى ان المخافر في مناطق عكار تعاني نقصاً في العديد، خصوصاً في الليل، إضافة إلى نقصٍ في المحروقات وتعطّل الآليات، تلك الحجج التي يتذرّع بها عناصر المخافر عندما يستدعون إلى أي مهمّة أمنية..

واعلن نائب المنطقة محمد سليمان أنّ هذه «التصرّفات المشينة والمرفوضة لن تغيّر وجه أبناء وادي خالد وفاعلياتها المدافعين عن سلطة القانون والدولة ومؤسساتها الشرعية الرافضين لأي عمل مخلّ بالأمن وخارج عن القانون».

وطالب الدولة بتعزيز مراكزها وعديدها في كل المناطق «لبسط القانون والأمن في وجه كل من تسوّل له نفسه التعدّي على أمن وسلامة الوطن والمواطن».