حادث خطير في الأجواء السورية

كشف المركز الروسي للمصالحة في سورية، عن اقتراب مقاتلتين من طراز “إف-35” تابعتين لـ “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة بشكل خطر من مقاتلات روسية من طراز “سو-35” في أجواء جنوب سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، إنه في 14 أغسطس/ آب، بين الساعة 12:35 والساعة 12:50، بالتوقيت المحلي لسورية، وفي منطقة التنف، وقع تقارب خطر بين مقاتلتين من طراز “إف-35 ” تابعتين للتحالف ومقاتلتين “سو-35 ” تابعتين للقوات الجو فضائية الروسية، كانتا تنفذان طلعة مخططة بطول الحدود الجنوبية السورية. وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سُجل 20 انتهاكًا لبروتوكولات تجنب الصدام في سورية، من جانب مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة لـ “لتحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة، حلقت قرب منطقة التنف.

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.

وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات “التحالف” دون طيار فوق شمالي سورية.



سبوتنيك