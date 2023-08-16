مستثمرون سعوديون يدخلون قطاع الفوسفات في سورية

منحت السلطات السورية رخص استثمارية لشركتين تعود ملكيتهما لمستثمرين سعوديين، بهدف الاستثمار في قطاعات الفوسفات والأسمدة والإسمنت في سورية. وتعد سورية من أهم بلدان العالم من حيث احتياطيات الفوسفات، حيث تقدر بين 2.5 و3 مليار طن، ومع ذلك، لم يتم استخراج سوى نسبة ضئيلة منها تقدر بـ 0.17 %، وفي عام 2011، احتلت سورية المرتبة الخامسة عالمياً بين دول المصدرة للفوسفات.

ووفقًا لموقع “سيريا ريبورت”، قامت الحكومة السورية بتوقيع شراكة مع مستثمرين سعوديين في قطاع الفوسفات بالبلاد. ورغم ذلك، لم يتم الإعلان عن هذه الاتفاقيات في أي جهة رسمية حكومية. ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أشهر من لقاء بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري بشار الأسد، عقب اختتام أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية.

وعلى الرغم من جمود العلاقات بين السعودية وسورية بعد القمة العربية، إلا أن هذا التطور يشير إلى تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويعد هذا الإعلان نادراً للاستثمارات السعودية في سورية منذ عام 2011. ويذكر هنا أن روسيا استثمرت في عام 2018 مواقع حقلي الشرقية وخنيفيس في السلسلة التدمرية، بموجب الاتفاق الذي وقعته شركة “ستروي ترانس” مع الحكومة السورية. ومنح ذلك الاتفاق الشركة حقوقاً بالحصول على 70% من عائدات المبيعات، ويستمر الاتفاق لمدة خمسين عاماً، وحملت الشركة مسؤولية صيانة مواقع إنتاج الفوسفات واستخراجه ونقله.