حماس تعتزم فتح مكتب في دمشق

حماس ستعيد فتح مكتبها في دمشق، وسيكون لها ممثل في المستقبل القريب هذا ما قاله رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، موسى أبو مرزوق، مضيفاً أن “الحركة تجري اتصالات مع المسؤولين في العراق من أجل زيارة وفد من الحركة العاصمة بغداد”.

وأوضح أن “علاقة حماس بالمملكة العربية السعودية آخذة بالتطور، لاسيما بعد أن قامت الحركة بزيارات عدة في الآونة الأخيرة” ، وفقاً لما نشرته وكالات الأنباء.

وفي السياق كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن قطر قلّصت من منحتها المالية المخصصة لـ”حماس”، بسبب تقاربها الأخير مع دمشق ،ونقلت الشبكة عن مصدر لم تسمه قوله، يوم الجمعة إن “التقليص المالي يأتي بسبب ما قامت به الحركة من خطوات فعلية للتقارب مع الحكومة السورية”.

بدوره أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في “حماس” أن المنحة المالية القطرية تأثرت فعلياً من حيث قيمتها المالية ،وأوضح أنه “في بعض الأحيان صُرفت ووصلت لعشرة ملايين دولار، ثم تراجعت حتى وصلت لثلاثة ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين”.

لكن أبو مرزوق قال لوكالة “فلسطين الآن”: “لا أعلم أن هناك تراجعاً قطرياً في الدعم المالي المقدم لقطاع غزة، ولا حتى تراجعاً على صعيد العلاقات مع الحركة”.

وعقد رئيس وفد “حماس” خليل الحية، مؤتمراً صحفياً عقب لقائه الرئيس بشار الأسد، قال فيه إن هذا اللقاء هو “يوم مجيد” بالنسبة للحركة، ومنه ستستأنف “حماس” حضورها في سورية ،وأضاف: “نحن نطوي أي فعل فردي لم تقره قيادة حماس، واتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي”.

وتابع: “اتخذنا قرار العودة إلى سورية بمفردنا ولم نستشر أحداً ولم نكن لنتراجع لو رفض أي طرف ذلك”.