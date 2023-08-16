هل منحت الولايات المتحدة تركيا ضوء أخضر لشن عمليات في سوريا؟

الولايات المتحدة “لا توفر إذناً ولا تعطي الضوء الأخضر للعمليات التركية في سوريا ” هذا ما شدد عليه نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل ،وأضاف باتل في مؤتمره الصحفي “من الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الأطراف على وقف إطلاق النار واحترامه”.

مؤكداً أن واشنطن “تواصل دعم الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي”، لافتا إلى “أهمية أن تحافظ جميع الأطراف على ذلك وتحترمه، لتعزيز الاستقرار في سوريا، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع”.

وأعرب باتل عن قلق واشنطن “إزاء العنف في شمالي سوريا، والتأثير المحتمل لهذا العنف على السكان المدنيين، بالإضافة إلى العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش”، مؤكداً “مواصلة السعي لضمان سلامة القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في سوريا”.

وتشهد مناطق التماس بين الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة ومناطق سيطرة “قسد” بشكل مستمر عمليات تسلل وتبادل للقصف، كما يعلن الجيش التركي باستمرار عن قصفه لمواقع “قسد” بالمنطقة ردا على محاولات تسلل، إضافة إلى أن الطيران التركي المسير ينفذ عمليات تستهدف قادة صف أول بقوات “قسد” إضافة لمواقع وتحصينات عسكرية متقدمة بين فينة و اخرى.

وتعتبر أنقرة قوات “قسد” المدعومة من واشنطن في إطار الحرب على “داعش”، منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني “بي كي كي” الموضوع على لوائح الإرهاب في تركيا والغرب، وترفض الفصل بينهما.