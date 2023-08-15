15-08-2023
بلا تمهيد.. رفع سعر المازوت والبينزين والفيول
- رفع سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة إلى 700 ليرة سورية للتر الواحد.
- رفع سعر المازوت المدعوم للمستهلك إلى 2000 ليرة سورية للتر الواحد.
- رفع المازوت الحر للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى إلى 11550 ليرة سورية للتر الواحد.
- رفع سعر الفيول للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى إلى 7887500 ليرة للطن الواحد.
- رفع سعر الغاز السائل دوكما للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى إلى 9372500 ليرة سورية للطن الواحد.
-رفع سعر البنزين المدعوم ليصبح 8000 ليرة لليتر الواحد
_رفع سعر البنزين أوكتان95 ليصبح 13500 لليتر الواحد
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