بلا تمهيد.. رفع سعر المازوت والبينزين والفيول

15-08-2023

بلا تمهيد.. رفع سعر المازوت والبينزين والفيول

- رفع سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة إلى 700 ليرة سورية للتر الواحد.

- رفع سعر المازوت المدعوم للمستهلك إلى 2000 ليرة سورية للتر الواحد.

- رفع المازوت الحر للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى إلى 11550 ليرة سورية للتر الواحد.

- رفع سعر الفيول للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى إلى 7887500 ليرة للطن الواحد.

- رفع سعر الغاز السائل دوكما للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى إلى 9372500 ليرة سورية للطن الواحد.

-رفع سعر البنزين المدعوم ليصبح 8000 ليرة لليتر الواحد

_رفع سعر البنزين أوكتان95 ليصبح 13500 لليتر الواحد

 

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