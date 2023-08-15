رئيس الحكومة يعلن عن نتائج رفع الدعم: ماهي الأسعار الجديدة للخبز والبنزين والمازوت؟
استعرض رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، خلال اجتماعه مع الأمين العام المساعد لحزب البعث، هلال الهلال، و"كتلة البعث" في مجلس الشعب الأسعار الجديدة للمواد التي طالها قرار رفع الدعم المرتقب صدوره قريباً.
وكشف مصدر من داخل الاجتماع عن الأسعار الجديدة لأبرز المواد والسلع التي طالها قرار زيادة الأسعار.
وقال المصدر إن هذه المواد تشمل الخبز الذي سيرتفع سعر الرابطة الواحدة منه إلى 500 ليرة بدلاً من 200 ليرة. والمازوت الذي تم تحديد سعره الجديد بـ 8 آلاف ليرة سورية، فيما يصبح سعر الليتر المدعوم منه 2500 ليرة بدلاً من 700 ليرة. وبالنسبة لسعر البنزين، فقد تقرر رفع سعره إلى 8 آلاف ليرة أيضاً.
وفقاً للمصدر، يشمل قرار رفع الدعم المياه والكهرباء أيضاً، حيث تقرر رفع الدعم عن المياه وتحرير السعر للاستهلاك الذي يفوق ٣٦ متر مكعب في الدورة الواحدة. وكذلك الكهرباء، حيث تقرر أيضاً رفع الدعم وتحرير السعر للاستهلاك الذي يفوق ١٥٠٠ كيلو واط للدورة.
وقال المصدر إن الحكومة قالت إن دعم الصحة والتعليم من الموازنة سيبقى مستمراً.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي، أعلن مجلس الشعب السوري عن انعقاد جلسة استثنائية لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر الصرف بحضور الحكومة ورئيسها.
ونتج عن الجلسة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الشعب والحكومة، وكان من ضمن مهامها مناقشة رفع الدعم عن العديد من المواد والسلع الأساسية.
هاشتاغ
إضافة تعليق جديد