ضابط “إسرائيلي” رفيع: 250 ألف صاروخ يحيط بنا من كافة الاتجاهات
حذر اللواء احتياط في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، إسحاق بريك، من أن تهديدا أخطر من النووي بات يحيط بكيان الاحتلال من كل الجهات.
وقال بريك، في تصريحات صحفية اليوم، إن “عدونا بات حزاماً يحيط بإسرائيل، أنا أسمّيها حلقة خنق، إذ أنّ ما يزيد عن 250 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية من كافة الاتجاهات تحيط بنا”.
وأضاف: “هناك آلاف الصواريخ الدقيقة مع رؤوس حربية من مئات الكيلوغرامات وآلاف الطائرات المسيرة التي يمتلكها عدونا”.
وتابع القول: “نحن نتحدث عن 3500 صاروخ وقذيفة صاروخية كمعدلٍ وسطي في اليوم، مع مئات المواقع المدمرة يومياً”.
واعتبر أن مثل هذه القدرة التدميرية تشابه قنبلة نووية من دون بقايا نووية.
وقال في السياق: “نحن اليوم في أخطر وضع، علينا أن نتعامل مع خمس ساحات بالتوازي هي حزب الله في لبنان، سوريا، حماس والجهاد في غزة، والضفة الغربية”.
وأكد أن الجيش “الإسرائيلي” اليوم بات صغيرا وغير كفؤ وغير قادر على أن يكون في عدّة ساحات بالتوازي.
المصدر : إعلام العدو
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