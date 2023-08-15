الحرارة أعلى من معدلاتها والجو شديد الحرارة

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم الثلاثاء، أن يكون الجو شديد الحرارة وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية محلية من المطر خلال ساعات بعد الظهر والمساء على بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

بينما يكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتستمر الليالي الحارة عموماً والرطبة في المناطق الغربية، مع فرصة تشكل ضباب خفيف في المناطق الوسطى والقلمون والجنوبية والساحلية.

كما توقعت المديرية أن تكون الرياح شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة وغربية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.