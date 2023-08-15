لايسمح للسيارات العامة بالتعبئة من محطات الأوكتان 95 مهما كانت صفته

ارتفع سعر الليتر من مادة البنزين في السوق السوداء ليناهز عشرين ألفاً في بعض الأحيان، بينما يتراوح سعر المادة للبنزين المدعوم في السوق السوداء أيضاً عند 13 ألفاً.

واختلفت عمليات بيع مادة البنزين بين بائع وآخر لكنها لم تنزل لأدنى من 13 ألفاً وبين أحد الباعة أن سعر الأوكتان 95 أصبح سعراً معيارياً للبيع.

مصدر في محروقات بين أن محطات الأوكتان في دمشق تعمل بكامل طاقتها وبلغ عددها 4 محطات موزعة على القدم والمزة والأمويين والعدوي وتوجد في ريف دمشق اثنتان وواحدة قيد الإنشاء في ضاحية حرستا، مبيناً أن كل السيارات الخاصة مسموح لها بالتعبئة كمية 30 ليتراً بسعر 10 آلاف ليرة كل 7 أيام بغض النظر عن رسالة البنزين المدعوم حيث تصل مدة وصول الرسالة بين 10 و11 يوماً وبكمية 25 ليتراً من مادة البنزين المدعوم.

وأكد المصدر أنه من غير المسموح للسيارات التي تحمل نمرة عامة بالتعبئة من مادة بنزين الأوكتان 95 مهما كانت صفتها، مؤكداً أن ما يوجد في الأسواق من بنزين معروض على الطرقات هو في الغالب بنزين مهرب من لبنان.

ويشتكي أغلب سائقي سيارات الأجرة العامة من عدم السماح لهم بالتعبئة من محطات الأوكتان 95، مؤكدين لـ«الوطن» أن الكمية المخصصة لهم من البنزين المدعوم لا تكفي أكثر من يومين وأن السماح لهم بالتعبئة أسوة بالسيارات الخاصة سيؤدي إلى خفض ما يطلبونه من أجرة توصيل الركاب في ظل اعتكاف أغلب المواطنين عن استخدام سيارة الأجرة في ظل الارتفاع الجنوني بالأسعار.

وضبطت لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك في ريف دمشق محطة وقود في منطقة الزبداني في ريف دمشق تقوم بالتلاعب والاتجار غير المشروع بمادة البنزين وبلغت الكمية المعدة للاتجار حوالي 2600 ليتر من مادة البنزين.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق قد ضبطت محطة محروقات في عرطوز بمخالفة النقص برصيد مادة البنزين والمازوت وبلغت قيمة التغريم أكثر من 23 مليوناً ومحطة في قارة بمخالفة وجود كميات زائدة من مادة المازوت قدرت قيمة غرامتها بأكثر من 10 ملايين ومحطة أخرى في الرحيبة بمخالفة الاتجار بمادة المازوت حيث بلغت قيمة التغريم 628 ألفاً، إضافة إلى ضبط محطتين في القطيفة ومعضمية القلمون بمخالفة عدم الإعلان عن أسعار مادتي البنزين والمازوت، وكذلك ضبط محطة في قارة بمخالفة الاتجار بمادة البنزين وبلغت قيمة التغريم أكثر من 9 ملايين.

الوطن